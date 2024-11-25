Зміни в мобілізаційному законодавстві: бронювання працівників обмежене новими правилами

Згідно з новим законодавством, для бронювання працівник повинен бути офіційно працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року. Якщо людина влаштується на роботу після цієї дати, то вона не матиме права на відстрочку.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі "Київ24".

"Щодо підприємств є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що кількість людей, які раніше були заброньовані, втратять такий статус взагалі. Йдеться про те, що працівник підприємства не тільки отримує заробітну плату на рівні 20 тис. грн й підприємство підпадає під статус критичності, а ще й працівник повинен був працювати на цьому підприємстві до 18 травня 2024 року (новий Закон про мобілізацію в Україні набув чинності саме 18 травня 2024 року – ред)", – розповів депутат.

За його словами, якщо працівник влаштувався на роботу після 18 травня 2024 року і отримав бронювання, то він позбавляється цієї можливості. Таким чином, серед заброньованих осіб, кількість яких зросла від 900 тисяч до 1,5 мільйона, багато людей втратять статус заброньованих.

Народний депутат Кицак розповів, що нові критерії для бронювання працівників однакові як для державних, так і для приватних підприємств. Єдине виключення — це державні органи та приватні компанії, які працюють на оборонно-промисловий комплекс (ОПК) та займаються виробництвом зброї.

Він також зазначив, що зміни до правил бронювання мають на меті виведення з тіні частини заробітних плат, які підприємства виплачують у конвертах.

Кицак пояснив, що згідно з постановою Кабміну, відстрочку можуть отримати лише 50% працівників, які працюють у таких установах, як БЕБ, ДБР, Національна поліція, прокуратура, НАБУ. Однак міністр оборони України може своїм розпорядженням збільшити цей ліміт до 100%.

Також передбачається, що представники донорських установ, міжнародних технічних організацій, неурядових організацій (як, наприклад, Червоний Хрест) та іноземних медіа, які працюють в Україні, можуть бути заброньованими на 50%. Якщо ж йдеться про організації, що є критично важливими для діяльності України, міністр оборони може ухвалити рішення збільшити цей відсоток.

Нагадаємо, в Мінекономіки розповіли, скільки українців зараз мають бронювання від мобілізації. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей.

Також повідомлялось, що після аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії.

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