Зміни в підході до мобілізації допоможуть зменшити втрати на фронті — Бутусов

В українській армії потрібно змінювати організаційно-штатну структуру, яка не відповідає умовам ведення сучасних бойових дій.

Зміни в системі мобілізації повинні бути орієнтовані на збільшення технологічного компоненту в українській армії.

Таку думку висловив в ефірі Radio NV військовий оглядач Юрій Бутусов.

За його словами, в армії потрібно змінювати організаційно-штатну структуру, оскільки вона не відповідає умовам ведення сучасних бойових дій, які “побудовані на техніці, на застосуванні сучасних оптико-електронних систем розвідки, на застосуванні масовому дронів і на тому, що зараз бойові дії ведуться на достатньо обмеженій ділянці фронту”.

“Потрібно зміни в організаційно-штатній структурі, які дозволять збільшити компонент технічний, технологічний в армії і зменшити таким чином навантаження на піхоту. У нас постійно витрата штурмовиків, постійно витрата піхотинців. А вона через що? Через те, що ми змушені воювати піхотою замість того, щоб збільшувати кількість технологій і воювати більше дронами, і нам треба перебудовуватись”, - вважає Бутусов.

Військовий оглядач стверджує, що на фронті потрібно збільшувати не кількість героїв з автоматами, а кількість людей з джойстиками, з екранами, які керують дронами і системами озброєння.

“Тоді мобілізація буде проходити більш адекватно, втрати будуть зменшені і таким чином буде впорядковане поповнення військ, ротація військ, відпочинок людей... Це все потребує системних змін", - резюмував він.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати ще два проєкти - "Армію РЕБу" та "Армію роботів". За це плануються взятись після успішної реалізації проєкту "Армія дронів".

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