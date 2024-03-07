"Зміни в суспільстві однаково будуть незворотними": боєць влучно висловився про перемогу у війні

Військовослужбовець, сержант роти 47 бригади, який під час контрнаступу на півдні 2023 року отримав три поранення, але все одно повертався і надалі планує повертатися на фронт, поділився думкою щодо перемоги України над Росією в повномасштабній війні та адаптації військових у цивільному суспільстві. За його словами, з фронту повернуться люди вже з новим досвідом і суспільству доведеться зробити дуже багато кроків для того, щоб військовим було комфортно серед них.

Про це Станіслав Кривошеєв у проєкті "Вечір Середи" розповів журналістці "Української правди" Софії Середі.

"Я гадаю, що для мене вже не буде перемоги. Тих людей не повернеш. Ці зміни в суспільстві все одно будуть незворотними. З війни повернуться люди вже з новим досвідом. Я не хочу сказати, що з поламаними долями, але вже не такі, як вони були до цього. І суспільству доведеться зробити дуже багато кроків для того, щоб військовим було комфортно серед них", - зазначив боєць.

Він додав, що військові можуть чудово існувати своїм мікросоціумом з мінімальною взаємодією з цивільними людьми і вони від цього нічого не втратять.

"Мені здається, це має бути комплекс рішень, за рахунок чого цивільні інтегруються до військової спільноти, не навпаки"", - зазначив Станіслав Кривошеєв.

Нагадаємо, найближчим часом окупанти спробують скористатися весняним потеплінням, а так звана "зеленка" дозволить Росії змінити свою тактику. По це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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