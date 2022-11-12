Змінив медсистему під потреби окупантів – СБУ повідомила про підозру очільнику "минздрава Крыма"

За вказівкою так званого очільника "минздрава Крыма" місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі.

Служба безпеки України зібрала доказову базу про злочинну діяльність так званого "министра здравоохранения АР Крым" та оголосила йому про підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний організував постачання лікарських засобів, обладнання і автомобілів з медзакладів тимчасово окупованого півострова Крим на потреби російських військових, які атакували південь України. Також за його вказівкою місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому загарбників.

За даними слідства, колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак, який після окупації Криму добровільно приєднався до лав окупаційної" адміністрації". Там він отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії "Единая Россия", у складі якої був "депутатом Судакского горсовета".

У жовтні минулого року представники Кремля призначили його "первым заместителем министра здравоохранения" в Криму, а 22 липня цього року він очолив це "міністерство".

До його основних завдань входило "переформатування» системи охорони здоров’я півострова для потреб повномасштабної агресії Росії проти України.

Наразі слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Ситуація в Криму

Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі – партизани поширюють жовто-блакитні листівки.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав залишити Крим тих росіян, які незаконно оселилися на тимчасово окупованому українському півострові. Він попередив, що далі для співучасників російських злочинів буде тільки гірше і безвихідніше.

Видання Financial Times із посиланням на представника Міноборони України повідомляло, що після звільнення Херсона ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль три важливі дороги, зокрема до окупованого Криму, звідки загарбники постачають техніку та боєприпаси.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що Чорноморський флот Росії в бухті окупованого Севастополя у жовтні був атакований українськими безекіпажними катерами.

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