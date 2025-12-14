Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій

Російські військові

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій.

За наявними даними, російські війська окупували населений пункт Толстой на Донеччині.

Також зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.

Офіційні коментарі українського командування щодо цих змін станом на момент публікації відсутні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не змогли прорвати оборону Сил оборони України у північній частині Покровська і втратили темп просування.

Ми раніше інформували, що у центрі Куп’янська заблоковано понад 200 російських військових, залишених без підкріплення та ресурсів через перекриту логістику.