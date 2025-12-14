ТСН у соціальних мережах

Війна
506
1 хв

Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій

Російські війська окупували село Толстой та зафіксовано їхнє просування поблизу Ямполя і Сіверська на Донеччині.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російські військові

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій.

За наявними даними, російські війська окупували населений пункт Толстой на Донеччині.

Також зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.

Офіційні коментарі українського командування щодо цих змін станом на момент публікації відсутні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не змогли прорвати оборону Сил оборони України у північній частині Покровська і втратили темп просування.

Ми раніше інформували, що у центрі Куп’янська заблоковано понад 200 російських військових, залишених без підкріплення та ресурсів через перекриту логістику.

506
