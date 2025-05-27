ЗСУ / © Associated Press

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Активні бойові дії тривають і на Донбасі. На жаль, у ворога є певні успіхи. Натомість на Півдні просувань не зафіксовано. Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті за добу, 26 травня.

Оновлену ситуацію публікує ISW.

Огляд ISW ситуації на фронтах за 26 травня

Українські війська зберігають певні позиції у Бєлгородській та Курській областях . Сили оборони провели обмежені атаки у напрямку Тьоткіно. Наземної активності на Бєлгородщині зафіксовано не було.

Російські війська ймовірно просунулись в північній частині Вовчанська та могли захопити Вовчанський агрегатний завод. Також були спроби ворога атакувати на Куп’янському напрямку, проте просувань помічено не було. Активність зафіксовано на березі річки Оскіл, де росіяни пробують обійти українські позиції малими піхотними групами.

На жаль, є просування російських військ і на Лиманському напрямку. Вони могли досягнути околиці Рідкодуба. Разом з тим, за непідтвердженою інформацією, українські оборонці витіснили противника з Мирного.

На Донеччині ворог намагається здобути успіх на Сіверському напрямку , проте нараз йому це не вдається. Є просування на південний захід від Часового Яру.

Наступальні операції росіян продовжуються і в самому Торецьку.

Українські бригади, які діють на Покровському напрямку , стверджують, що дії противника стали менш інтенсивними, проте це може бути підготовкою для більш масштабного наступу.

Нещодавно окупанти відновили наступальні дії на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі . Це продовжується, проте підтверджених успіхів аналітики ISW не фіксують.

Також обмежений наступ триває біля Козачих Лагерів та дельти Дніпра. Поки успіхами для загарбників це не завершилось.

Як змінилась мапа бойових дій за 26 травня / © understandingwar.org

Як змінилась мапа бойових дій за 26 травня / © understandingwar.org

Як змінилась мапа бойових дій за 26 травня / © understandingwar.org

Як змінилась мапа бойових дій за 26 травня / © understandingwar.org

Раніше повідомлялось, що Росія змінює напрямок свого наступу і перекидає сили з Донбасу. Передислокація російських військових підрозділів із Донеччини до півночі Сумської області може свідчити про нову фазу агресії РФ проти України.

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