Зміни на фронті за добу: ISW зафіксував просування росіян на двох ділянках

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Російська армія 1 жовтня 2025 року продовжила активні наступальні дії на багатьох ділянках фронту.

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW), у кількох районах було зафіксоване підтверджене просування ворога, проте загальна картина доби свідчить про безуспішність більшості його атак.

Ситуація на півночі та Куп'янському напрямку

На півночі України 1 жовтня російські війська намагалися здійснити наступальні дії у Сумській та Харківській областях. Утім, за даними ISW, успіху ворог тут не здобув. Аналогічна ситуація зберігається і на Куп'янському напрямку, де ЗСУ продовжують тримати оборону.

Реклама

На Луганщині також тривали активні бої, зокрема біля Борової та Лимана, проте й тут аналітики не підтверджують просування російських сил.

Підтверджене просування на Донеччині та Запоріжжі

Попри загальну стабілізацію лінії фронту на більшості напрямків Донеччини, де окупанти намагаються розширити контроль на Сіверському напрямку та в районі Костянтинівки-Дружківки, геолокаційні записи свідчать про локальні зміни.

Зокрема, ISW зафіксував, що росіяни нещодавно просунулися поблизу Добропілля та Великомихайлівки.

Підтверджені зміни відбулися і на сході Запорізької області: зафіксовано просування російських сил у центрі Вербового та в районі Полтавки. Натомість, на заході Запоріжжя ворог атакував без змін лінії фронту.

Реклама

Інші напрямки: вітер та безуспішні атаки

На Покровському напрямку ситуація була ускладнена природними умовами. За даними українських військових, сильний вітер обмежував застосування безпілотників як з боку України, так і з боку Росії, що вплинуло на інтенсивність та характер бойових дій.

На Новопавлівському напрямку ворог наступав одразу на кількох ділянках, проте, за інформацією ISW, це не принесло йому суттєвого прогресу.

Також повідомляється про атаки російських сил на Херсонському напрямку, деталі щодо змін на лінії фронту поки не уточнюються.

Раніше командир батальйону “Свобода” 4 БрОП НГУ Петро Кузик розповів про “цікаву” тактику ведення бою на Добропільсько-Покровському напрямку. За його словами, ворог намагається прорвати оборону не шкодуючи особового складу.