"Змінюється характер війни": Арестович заявив, що ЗСУ невдовзі атакуватимуть, а окупанти захищатимуться

Характер війни в Луганській області змінюється не на користь російських військ. Їм не вдасться вийти на кордони області та доведеться захищатись.

В такому разі українські війська зможуть або завдавати ударів з авіації, артилерії, або ж перейдуть у контрнаступ на окремих ділянках.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у коментарі 24 каналу.

"Це вже ми будемо атакувати, а вони – захищатись. До цього чекати не так довго", – запевнив він.

Арестович пояснив, що наразі війна перебуває в такій фазі, що за добу можуть бути декілька повідомлень на зразок "ворог захопив деякі населені пункти" і "ми відкинули ворога з декількох населених пунктів".

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Так, за словами радника голови ОП, з одного боку, російські війська "піддавлюють" Луганську область і роблять дуже небезпечний рух на північ і на захід від Попасної. А з іншого боку, українські війська відкинули окупантів від двох населених пунктів, досить ключових щодо оборони Сєвєродонецька.

"Це зустрічні бої і звучить неприємно, що вони "захопили, просунулися", але, якщо подивитися загалом – ще тиждень тому і мовитись не могло про те, що українські військові наступають на тому напрямку", – розповів Арестович.

Він додав, що наразі ЗСУ відбивають, контратакують, і це означає, що змінився загальний хід подій. Водночас російські війська свій наступальний потенціал вичерпують. Вони зазнають величезних втрат і багато військових відмовляються йти у бій.

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"Там (у Луганській області зокрема – ред.) змінюється характер війни не на користь росіян. Звісно, вони ще зберігають потенціал, вводять якісь резерви. Якийсь час вони просуватимуться вперед, але ж і ми будемо контратакувати", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, 17 травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія готується до ведення довготривалої війни, тож війна переходить у затяжну фазу.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 травня

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