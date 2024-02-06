"Змінюють ситуацію на полі бою": Федоров розповів про успіхи "Армії дронів"

Безпілотники знищують ворогів і зберігають життя наших військових.

На фронті продовжують працювати ударні безпілотники, які вражають танки бойові машини та склади із боєкомплектами й паливом.

Про це повідомив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів про результат ударних підрозділів БпЛА - мінус 141 окупант.

"На фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами. За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом", - йдеться у повідомленні.

армія дронів

Він додав, що безпілотники змінюють ситуацію на полі бою, знищують ворогів і зберігають життя наших військових.

"Дронів буде більше", - пообіцяв він.

Нагадаємо, агресорка Росія надалі відчуватиме наслідки розв'язаної війни. Україна продовжуватиме атакувати дронами вітчизняного виробництва. Адже все, що стосується військової компоненти на території РФ, має бути знищено.

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