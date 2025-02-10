Змінюють війну: Умєров розкрив деталі нового військового проєкту "Лінія дронів"

Перший етап проєкту охоплює п’ять елітних полків і бригад.

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск проєкту "Лінія Дронів", який має посилити українські бригади.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БПЛА. Лінія Дронів масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі", - йдеться в повідомленні.

За наданою інформацією, перший етап охоплює п’ять елітних полків і бригад: 20-й окремий полк "К-2", 429-й полк "Ахіллес", 427-й полк "РАРОГ", 414-та бригада "Птахи Мадяра", а також полк "Фенікс".

Як зазначили в Міноборони, основними перевагами проєкту є:

створення killzone глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат.

постійний повітряний супровід та прикриття піхоти.

виявлення та знищення цілей ще до наближення до українських позицій.

"Це кардинально змінить тактику бою, даючи нашим воїнам вирішальну перевагу. Дякую Президенту України за ініціативу та всьому оборонно-промисловому комплексу, який 24/7 розвиває наші безпілотні технології. Масштабуємо технологічну перевагу. Змінюємо хід війни. Знищуємо ворога", - йдеться в повідомленні.

Зеленський анонсував старт проєкту "Лінія дронів"

Раніше Зеленський анонсував запуск військового проєкту "Лінія дронів".

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