З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.
Від 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею.
З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними: скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
"Посадка в поїзди - по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від "Укрзалізниці" на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).
Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.
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