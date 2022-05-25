З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Від 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею.

З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними: скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

"Посадка в поїзди - по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від "Укрзалізниці" на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.

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