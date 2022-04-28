"Зможуть обирати": у Раді пояснили, як компенсуватимуть українцям зруйноване окупантами житло

Українці, чиє житло було зруйноване війною, зможуть обирати місце, де отримати новий будинок.

Власники зруйнованого в Україні житла, яке під час війни понищили окупанти, зможуть самостійно обрати населений пункт, де буде їхнє нове житло.

Про це розповіла очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

Проте новий населений пункт, який обере людина, повинен відповідати тому, в якому вона жила до війни. Втім, якщо людина матиме бажання перебратися з маленького містечка до більшого, діятиме спеціальний механізм доплати.

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"Зруйновані приватні житлові будинки, садові та дачні будинки відбудовуватимуться державою на земельній ділянці, де вони розміщувалися. Що стосується квартир, на тій же ділянці, де стояв багатоквартирний будинок, може бути збудований аналогічний. Він також може бути зведений у тому ж кварталі чи мікрорайоні. Але ми спеціально не обмежуємо прив'язку до місця проживання, тому люди зможуть самі вибрати населений пункт, де хочуть жити... Якщо ж людина з меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві – ми передбачили механізм доплати за житло. Однак у нас є віра, що люди в основному будуть повертатися у свої будинки", - сказала Шуляк.

Вона зауважила, що законопроєкт про відшкодування зруйнованого і пошкодженого житла, який нині проходить друге читання в парламенті, передбачає і грошову компенсацію. Її можна буде отримати навіть за недобудовані об'єкти, але за умови, що вони мали зведені опорні та зовнішні огороджувальні конструкції.

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