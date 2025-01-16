Нові реактивні дрони скоро зможуть швидко вражати літаки РФ на аеродромах: деталі

Авіаційний експерт пояснив, чому українським дронам раніше не вдавалося уразити літаки на російському аеродромі "Енгельс".

Завершується випробування реактивних українських дронів, які зможуть швидко уражати літаки РФ на аеродромах.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері "КИЇВ24".

"Енгельс" — дуже потужна база: всі ракети та снаряди розташовані під землею. Саме тому українським дронам не вдається уразити літаки на аеродромі, оскільки РФ встигає підняти їх в повітря", — пояснює авіаційний експерт.

Наразі усі об'єкти в Росії захищаються кулеметним вогнем, мобільними групами або в кращому випадку РЕБами, додає він.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Київ 16 січня уламки безпілотникив впали у п'яти районах, пошкодили легковий автомобіль та фасад.

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