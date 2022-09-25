Змушували співати гімн Росії та різали ножем: розповідь звільненого з полону окупантів британця

Звільнений з російського полону британець розповів, що до нього "ставилися гірше, ніж до собаки", й тримали у жахливих умовах.

22 вересня пʼятеро звільнених громадян Великої Британії — Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл — повернулися додому. Британці стали частиною великого обміну полоненими між Росією та Україною.

Ейден Аслін повернувся до Великої Британії після того, як кілька місяців перебував у полоні в так званій "ДНР".

Про це пише Бі-бі-сі.

Він розповів, що ув'язнених змушували щоранку співати гімн Росії. "А якщо хтось не співав, його за це карали. Його били", - сказав він. Колишній в'язень згадав, що під час перебування в полоні його різали ножем і били через татуювання.

Згадуючи про момент, коли його вдарили ножем у спину, Аслін сказав: "Я знав, що є дуже висока ймовірність того, що мене вб'ють".

Тоді росіянин, який його охороняв, запитав: "Ти хочеш швидкої смерті чи красивої смерті?"

Коли він відповів, що хоче швидкої смерті, йому сказали: "У тебе буде красива смерть, і я подбаю про те, щоб це була красива смерть".

Раніше повідомлялося, що в Ізюмі, як і в інших містах Харківської області, російські нелюди влаштували в’язницю та кімнату тортур.

У поліції показали, як виглядає база російських окупантів в Ізюмі, де загарбники влаштували в’язницю та кімнату тортур.

Правоохоронці знайшли журнали з списком затриманих, які вели росіяни, а також інструменти катувань – електричні кабелі. Ув'язнених били струмом.

Як рашисти знущались над полоненими із "Азовсталі"

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