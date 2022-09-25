Змушували співати гімн Росії та різали ножем: розповідь звільненого з полону окупантів британця

Звільнений з російського полону британець розповів, що до нього "ставилися гірше, ніж до собаки", й тримали у жахливих умовах.
22 вересня пʼятеро звільнених громадян Великої Британії — Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл — повернулися додому. Британці стали частиною великого обміну полоненими між Росією та Україною.
Ейден Аслін повернувся до Великої Британії після того, як кілька місяців перебував у полоні в так званій "ДНР".
Про це пише Бі-бі-сі.
Він розповів, що ув'язнених змушували щоранку співати гімн Росії. "А якщо хтось не співав, його за це карали. Його били", - сказав він. Колишній в'язень згадав, що під час перебування в полоні його різали ножем і били через татуювання.
Згадуючи про момент, коли його вдарили ножем у спину, Аслін сказав: "Я знав, що є дуже висока ймовірність того, що мене вб'ють".
Тоді росіянин, який його охороняв, запитав: "Ти хочеш швидкої смерті чи красивої смерті?"
Коли він відповів, що хоче швидкої смерті, йому сказали: "У тебе буде красива смерть, і я подбаю про те, щоб це була красива смерть".
Раніше повідомлялося, що в Ізюмі, як і в інших містах Харківської області, російські нелюди влаштували в’язницю та кімнату тортур.
У поліції показали, як виглядає база російських окупантів в Ізюмі, де загарбники влаштували в’язницю та кімнату тортур.
Правоохоронці знайшли журнали з списком затриманих, які вели росіяни, а також інструменти катувань – електричні кабелі. Ув'язнених били струмом.
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