Змушуватимуть виконувати завдання Кремля: ворог оприлюднює вакансії для роботи, аби заманити українців у пастку

Після згоди на вакансію росіяни можуть захоплювати українців у полон та примушувати вчиняти злочини.

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає українців про появу небезпечних вакансій на українських сайтах з пошуку роботи. Так, від 19 березня ворог почав оприлюднювати пропозиції для далекобійників, які фактично передбачали виконання завдань з Кремля.

Про це Центр протидії дезінформації повідомляє в Телеграмі.

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"Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, погано знають її місцевість та при цьому планують подальше просування, вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів", — пояснюють в Центрі.

Серед ознак небезпечних вакансій: робота на лінії розмежування РФ–Україна та поблизу Білорусі, а також робота в Грузії, Вірменії та на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги, які висувають так звані "роботодавці":

Досвід роботи на цистернах/бензовозах (очевидно, для постачання пального військам Росії).

Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).

Знання доріг у певних областях України.

Центр протидії дезінформації при РНБО також оприлюднили короткий перелік посилань на небезпечні вакансії РФ для рекрутингу українців з метою виконання воєнних злочинів.

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