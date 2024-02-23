Змушував підлеглих будувати маєток: ДБР завершило розслідування щодо комісара, який очолював районний ТЦК і СП на Одещині

У серпні минулого року замкомандира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини. Чоловік майже рік змушував підлеглих будувати його приватний будинок.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, у серпні минулого року замкомандира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.

Військовослужбовці почали працювати будівельниками, за що їм нараховувалася заробітна плата. Таким чином державі завдано збитків на суму майже у два мільйони гривень.

“Заступник командира обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі”, - розповіли в ДБР.

Що цьому передувало

Влітку 2023 року ДБР викрило військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП на Одещині. За його наказом підлеглі військовослужбовці від січня до серпня минулого року замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку.

Під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російську й радянську символіки.

У ДБР додали, що військовий комісар "народився й навчався на території рф, він змушував вмотивованих і патріотичних підлеглих будувати йому маєток".

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