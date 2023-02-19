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Змушують дітей дякувати за окупацію: росіяни на захопленій частині Запоріжжя знущаються зі школярів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Змушують дітей дякувати за окупацію: росіяни на захопленій частині Запоріжжя знущаються зі школярів

Окупанти змушують дітей співати гімн Росії.

Російська окупаційна "влада" змушує дітей з окупованої частини Запорізької області прославляти загарбників та співати гімн РФ. 

Про це 19 лютого йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення,  зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю", - наголошують у Генштабі ЗСУ. 

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що російські окупанти використовують сексуальне насильство як зброю війни.

Також 19 лютого, російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Там росіяни вбили родину.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
602
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