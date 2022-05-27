"Змушують людей горіти живцем": Подоляк показав, як Росія застосовує найважчу неядерну зброю (відео)

Подоляк закликав світ передати Україні реактивні системи залпового вогню.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк показав, як Росія застосовує проти України найважчу неядерну зброю - вогнеметну систему "Солнцепек".

Відео 27 травня він опублікував у себе в Twitter.

Подоляк пояснив, що при застосуванні такого озброєння, люди горять живцем.

"Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" - написав він.

Нагадаємо, Подоляк прокоментував заяву речника президента Росії Дмитра Пєскова про очікування поступок щодо територій України. Так, український посадовець заявив, що ніхто у здоровому глузді на це не погодиться.

На відео – робота вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

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