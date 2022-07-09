"Змусили окупантів розбігтися по кущах": що відбувається на фронті на сході України

На Донбасі та усьому сході України не стихає війна. Російські окупанти гатять з усього наявного в них озброєння, використовують авіацію, ракети, дистанційно мінують окремі ділянки і водночас "отримують по зубах".

Про ситуацію на сході України розповіли 9 липня у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Слов'янський напрямок. Окупанти застосували артилерію, намагалися створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Російська армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.

Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина українські захисники успішно відбили. Рашисти відійшли. Водночас вони здійснили дистанційне мінування ділянки автодороги поблизу Великої Комишувахи.

Донецький напрямок. Росіяни продовжили застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів. Також вони провели повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська.

Росіяни здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. "Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський, Запорізький напрямки. Росіяни продовжили обстріли позицій українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями росіяни намагалися покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка.Проте успіху не досягли, тож відійшли із втратами.

Безуспішною також була спроба рашистів просунутися в районі Марʼїнки.

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