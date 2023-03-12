"Змусили підписати контракт": на Донбасі матері вчинили бунт через "мобілізованих" студентів

Росія кинула на війну проти України студентів з "ДНР" та "ЛНР".

Жінки з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей України звернулися до Міноборони РФ із проханням повернути з фронту студентів денної форми навчання. Матері хлопців збунтувалися та вимагають від Сергія Шойгу конкретних рішень.

Про це повідомляє Telеgram-канал ASTRA.

Жінки вже понад пів року домагаються повернення додому своїх незаконно мобілізованих дітей. У результаті вони написали колективну скаргу до Міністерства оборони РФ.

Зазначається, що студентів очної форми навчання одразу з кількох населених пунктів тимчасово окупованих територій спочатку незаконно мобілізували, а згодом вмовили підписати контракти.

На сьогоднішній день контракти вже давно закінчено, але хлопців так і не демобілізують.

"Їх ще навесні 2022 року під пресингом змусили підписати контракт з армією РФ. Командири чудово знали, кого вони змушують і давили на те, що після завершення контракту студенти зможуть повернутися до своїх навчальних закладів, а залишаючись мобілізованим під командуванням "ДНР" – шансів немає", – скаржились матері солдатів.

Раніше стало відомо, що за останні два тижні зафіксована рекордна кількість росіян, загиблих у війні проти України. Йдеться про поіменно встановлених загиблих.

Окрім того, за даними моніторингової групи Oryx, російська армія від початку повномасштабної вторгнення втратила щонайменше 1000 танків – це може бути половиною всього довоєнного запасу РФ.

Станом на 12 березня, за даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії становлять 159 090 осіб.

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