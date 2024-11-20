Змусили роздягнутися догола: росіяни стратили двох українських полонених

Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників на тій же позиції (Покровський напрямок).

Російські окупанти вчергове розстріляли полонених українських захисників на Покровському напрямку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За наявною інформацією, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району окупанти взяли в полон двох українських бійців. Після цього росіяни змусили полонених українців роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій, наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, що це вже, на жаль, далеко не перший воєнний злочин РФ, коли окупанти цинічно розстрілюють українських захисників, що здалися в полон.

Так, 5 листопада стало відомо, що на Покровському напрямку військові РФ розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ.

Нерідко, ворог викладає у Мережі моторошні кадри страт. В Офісі генпрокурора пояснювали, навіщо росіяни це роблять.

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