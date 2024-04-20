Змусили тікати російський спецназ: у ЗСУ показали успішну атаку дроном (відео)

У складі групи спецпризначенців РФ був снайпер, який став пріоритетною ціллю.

Поблизу села Бердичі у Донецькій області бійці ЗСУ виявили групу окупантів ворожого спецпідрозділу, в складі якої був снайпер, озброєний гвинтівкою 338-го калібру. Влучним ударом український дрон ліквідував снайпера та змусив тікати окупантів.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Снайпер став пріоритетною ціллю нашого підрозділу і перший був атакований нашим дроном. Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого товариша", – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що снайпер втратив ногу та отримав інші важкі поранення. Втеча залишків групи окупантів прирекла його на смерть через втрату крові.

Нагадаємо, армія РФ веде бої за Тоненьке, Орлівку і Бердичі. Саме за цими селами, вздовж каскаду зі ставків і малих річок, проходить лінія оборони ЗСУ.

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