"Змусити нас реагувати воєнним способом": Арестович пояснив мету ворожих обстрілів Харкова та чого очікувати далі

"Змусити нас реагувати воєнним способом": Арестович пояснив мету ворожих обстрілів Харкова та чого очікувати далі

Щоденні російські обстріли житлових районів Харкова та околиць – це абсолютно холоднокровний розстріл мирного населення з ціллю змусити українські війська реагувати воєнним способом, відтягуючи туди резерви.

Мета російських військ – зробити Харків для України великою проблемою, на яку постійно треба відволікати війська.

Про це радник керівника офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з юристом, правозахисником Марком Фейгіним 21 червня.

"Це (обстріли Харкова – ред.) те, про що ми вчора попереджали. Б’ють конкретно по місту, б’ють по околицях якраз рівно з тієї причини, з якої вони били по Маріуполю, били по Києву, били по Чернігову, били по Сумах і так далі – просто тому, що от треба терор населенню влаштувати", – сказав радник голови ОП.

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За його словами, що одна мета загарбників – відтягнути до Харкова українські війська з інших напрямків.

"Змусити вирішувати нашу задачу протидії їм, стягнувши туди війська і не давши перекидати їх на інші напрямки. У всіх їхніх звірствах завжди є раціональне зерно. Тобто, якщо колошматять мирне населення, то рано чи пізно ми змушені будемо реагувати, перекидати війська, намагатися відтискати там, боротися. Зокрема, це один зі способів відтягнути артилерію від нас. Точніше – з потрібних напрямків на захист Харкова кинути для того, щоб ми вступали в нескінченну контрбатарейну стрільбу, захищаючи мирних громадян і так далі", – пояснив Арестович.

Він узагальнив і сказав, що "це абсолютно холоднокровний розстріл мирного населення з ціллю змусити нас реагувати воєнним способом, відтягуючи туди резерви".

"Судячи з угруповання, яке на півдні там у Бєлгородській області стоїть у напрямку Харкова, вони в принципі можуть спробувати там сунути, зобразити якийсь рух, підійти до Харкова, напівоточити Харків. Тобто – зробити Харків для нас великою проблемою, на яку постійно треба відволікати війська. Тривала історія неуспіху – ось, що їм треба, яка вимотуватиме нас. Тому що вони почали війну на виснаження і їм потрібен напівоточений Харків, по якому б’є артилерія", – зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Харкова 21 червня загинули 5 людей, ще 11 отримали поранення.

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