Змусити панікувати і видавлювати: у Зеленського розповіли ключову мету та стратегію наступу ЗСУ

Стратегія ЗСУ на сьогодні - збільшити інтенсивність ударів у тил ворога та знищити логістичне забезпечення армії РФ.

Результат цією стратегії полягає в тому, щоб мінімізувати втрати української сторони.

Про це в ефірі Freedom розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Інтенсивність обстрілів з нашого боку тилового і логістичного забезпечення російської армії зросла. У тому числі на південному, харківському, мелітопольському напрямках. Ми максимально ефективно хочемо зруйнувати все забезпечення, тобто снаряди, паливо, медикаменти, амуніцію... Розірвати зв'язки між оперативно-тактичним управлінням і безпосередньо військовими частинами, завдати ударів по складах... Таким чином зменшити інтенсивність російського вогню, знекровити їх, змусити панікувати... і видавлювати. Ось ця стратегія сьогодні починає працювати", – заявив Подоляк.

Посадовець наголосив, що це добре спланована контрнаступальна операція, яка триває одночасно на багатьох напрямках. Вона поступова, не ударна.

Нагадаємо, як раніше повідомляв генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні. Адже саме цей період покаже підготовку українських військових до звільнення окупованих територій.

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