Змусять говорити брехню: "Азов" попередив, що РФ готує провокації за участі полонених героїв Маріуполя

У Мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від полонених "азовців".
Полк "Азов" попередив про ймовірність появи провокаційних повідомлень та заяв від захисників "Азовсталі", які зараз перебувають у полоні російських окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі "Азову".
"Найближчим часом у Мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які наразі перебувають у полоні російських окупантів", – заявили у пресслужбі.
"Азов" попереджає, що оприлюднений окупантами матеріал може містити пропагандистський зміст, який не відповідатиме дійсності.
Українців попросили бути уважними та довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.
Раніше російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче використовувати полонених захисників Маріуполя для шантажу української влади та розхитування ситуації в Україні.
За його словами, Путін вимагатиме зняття санкцій в обмін на полонених з "Азовсталі".
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