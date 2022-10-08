Значення вибуху на Кримському мосту: Геращенко заявив, що загине менше українців

Це величезний ідеологічний удар по всій історії з Кримом.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня означає, що через проблеми з постачанням військового обладнання росіянам загине менше українців. Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко.

Відповідний відеокоментар Геращенко опублікував у Мережі.

Зауважимо, що він назвав інцидент на Кримському мосту ударом.

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"Завдяки цьому удару не буде поставлено тисячі тонн боєприпасів, сотні танків та бронемашин. Відповідно, загине менше українців. Від того, що сьогодні відбулася аварія Кримського моста", – сказав радник голови МВС.

"Крім того, це величезний ідеологічний удар по всій історії із Кримом. Усі росіяни, які повірили Путіну і приїхали жити до вкраденого в України Криму, сьогодні вкотре зрозуміли, що доведеться їхати", – висловив думку Геращенко.

Що трапилося на Кримському мосту

На Кримському мосту стався вибух вранці 8 жовтня, внаслідок якого спалахнула чимала пожежа. За версією Росії, на залізничній частині мосту начебто загорілися сім цистерн із паливом та обвалилася частина дорожнього полотна на автомобільній частині мосту. На численних опублікованих у соцмережах фото й відео помітні обвалення автомобільної частини мосту та значне пошкодження залізничної.

Причиною вибуху могла стати вантажівка, яка підірвалася просто на мосту.

"Бавовна" на Кримському мосту викликала паніку на півострові. Так, на автозаправках утворилися довжелезні черги. Окупаційна "влада" заспокоює, що пального нібито достатньо, проте у Криму вже обмежили продаж продуктів в одні руки.

Зауважимо, що Росія використовує Кримський міст для забезпечення своїх військ на півдні України.

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