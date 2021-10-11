Значна допомога пораненим на Донбасі бійцям надійшла від української діаспори в Нідерландах

Значна допомога пораненим на Донбасі бійцям надійшла від української діаспори в Нідерландах

Військові шпиталі поповнять лікарняні ліжка, електричні візки та апарати для реанімації.

Майже 20 тонн медичного обладнання передала українська діаспора в Нідерландах для військових шпиталів та інших медичних закладів, які проводять реабілітацію наших воїнів, поранених на Донбасі. Частина вантажу призначена для українських захисників, які зазнали тяжких поранень у бою і не можуть пересуватися самі або ж потребують тривалого лікування.

Про це йдеться 11 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Як розповіли в міністерстві у справах ветеранів, нідерландська діаспора з власної ініціативи запропонувала надати допомогу українським бійцям та шпиталям. І робить це не вперше. Раніше вантажівку з обладнанням передали шпиталям на Житомирщині. Іще одна - поїхала до Краматорська.

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що ця благодійна допомога була поривом душі представників нашої діаспори.

“Сьогодні це українці, які проживають в Нідерландах, але вони є по усьому світу — ті, хто від початку війни підтримує нашу армію, наших воїнів, щоби ми відновили суверенітет і територіальну цілісність”, - підкреслила вона.

Новини України: майже 20 тонн медичного обладнання передала Україні діаспора в Нідерландах

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