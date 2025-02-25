"Значні цифри": Буданов сказав, скільки САУ та РСЗВ Північна Корея передала Росії

Росія отримала від Північної Кореї 120 далекобійних самохідних артилерійських установок (САУ) калібру 170 мм та 120 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує LIGA.net.

За інформацією Буданова, північні корейці уже доправили цю техніку до РФ і окупанти почали її використовувати на фронті.

Які саме типи САУ та РСЗВ отримали росіяни від Кім Чен Ина, Буданов не уточнив. Але йдеться про САУ M1989 Koksan та системи залпового вогню М-1991 калібром 240 мм. Вони є аналогом радянської системи "Ураган". Саме про постачання північнокорейських "ураганів" писала раніше газета Financial Times.

"Це доволі такі значні цифри", – наголосив очільник ГУР.

Також він зауважив, що "взагалі інше питання" — скільки ще озброєння Північної Кореї постачається до Росії.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов попередив, що участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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