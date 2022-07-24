Значні втрати та відступ: у Генштабі розповіли про "недолугі" дії окупантів на Бахмутському напрямку

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли українські війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 24 липня.

Окрім того, росіяни завдали авіаудару неподалік Бахмута.

"Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське", – йдеться в повідомленні.

За словами військових, ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають.

Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Херсонщині знищили батарею ЗРК "С-300".

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