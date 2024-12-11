Значно більше FPV-дронів: як російські війська змінили тактику ведення бою

Російська армія змінила тактику ведення бою. Тепер окупанти рухаються невеликими групами переважно вночі.

Про це командир окремого загону безпілотних систем спецпризначення ''Тайфун'' НГУ Михайло Кмитюк розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Зміна ворожої тактики ведення бою значно ускладнила роботу українських операторів FPV-дронів. ЗСУ змушені використовувати набагато більше безпілотнків для знищення противника.

"Роботу це значно ускладнює у зв'язку з тим, що використовується значно більша кількість FPV-дронів. Одиночні цілі – відповідно один FPV-дрон на одну одиночну ціль. Вони зараз рухаються поодиноко, декількома невеликими групками, відповідно операторам треба здійснювати значно більшу кількість, долетіти туди, щоб його не подавив РЕБ, уразити ціль. А якщо не вразити – це знову повторний виліт. Тому, звичайно, в геометричній прогресії дронів росте", – розповів Кмитюк.

Він також повідомив, що зазвичай російські війська провадять нічні операції, а вдень наступають рідше.

Нагадаємо, головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади "Рубіж" Андрій Галка повідомив, що ворог змінив тактику штурмових дій на Лимано-Куп'янському напрямку: збільшено кількість бійців у штурмових групах, яких активно прикривають FPV-дрони.

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