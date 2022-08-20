"Знаковий рубіж": Зеленський підбив попередні підсумки пів року війни і сказав, що за перемогу ще треба поборотися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі буде вже пів року від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час українці довели, що є нездоланними, але заради перемоги ще треба поборотися.

Зокрема, президент пригадав перші дні війни і те, що йому говорили й радили різні "порадники", яикм тепер соромно.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 20 серпня.

"Попереду – знаковий рубіж, пів року цього повномасштабного вторгнення, війни, яка змінила все і для України, і для Європи, і для світу", – сказав Зеленський.

"Звичайно, що буде час сказати про це, сказати детально. Але давайте все ж таки сьогодні замислимось, поглянемо, оцінимо, який шлях нами пройдено. Скільки всього вдалося змінити – того, про що майже всі у світі думали, що нібито неможливо змінити. Скільки всього вдалося вибороти, вирвати у російської армії, про яку десятиліттями думали, що вона нібито нездоланна", – зауважив президент.

"Я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, пригадую, що мені тоді говорили й радили різні "порадники"… Знаю, що багатьом із них тепер соромно за слова, які тоді звучали", – зауважив глава держави.

Він додав, що за час від 24 лютого, за ці вже 178 днів, українці довели, що це наш народ нездоланний, це наші захисники й захисниці нездоланні.

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