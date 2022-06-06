Знамениті українці кликали "рускій мір", а він їм "віддячив" пошкодженими будинками і вбивствами

Вісім років російської агресії, війну на Сході вони називали "громадянською війною", і навіть після початку широкомасштабного нападу вперто не помічали окупантів.

Лобода, Шуфрич, Повалій приймали і кликали росіян до України, а той "віддячив" їм, як міг, йдеться в ТСН.

Зруйновані Буча і Ірпінь - про ці міста-супутники столиці вже знає увесь світ. Докази злочинів проти людяності. Рашисти тут розстрілювали місцевих жителів, брали їх у заручники і оселялися в їхніх будинках.

«Будинки обирали, переважно, де був камін, де можна було погрітися. Цілу вулицю зачистили, техніка встала, йшли вулицею і всі будинки перевіряли», - кажуть місцеві.

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У Бучі колись був свій елітний район, його називали Лісова Буча. Тут орки вибрали найбільший будинок. Усе, як замовляли, - з відкритим каміном, басейном, високим парканом і проросійським власником. Тут мешкав колишній народний депутат Олександр Ржавський.

Останні років десять політик ретранслював у своїх соціальних мережах проросійські наративи. Критикував Революцію Гідності і називав війну на сході «громадянською війною». Отже, він чекав на «рускій мир», і коли той прийшов, Ржавський до нього був гостинним. Рашисти жили в його будинку, і він їх майже місяць годував та розважав розмовами про тітушок і націоналістів. Гості їх навіть записували.

Записи розмов із Ржавським орки виклали на каналі «Раша Тудей». А перед втечею із Київської області рашисти на очах родичів його застрелили. Родина покійного описала все, як було.

«27 березня 2022 року на території власного подвір’я в місті Буча, на очах дружини та сестри, було вбито Ржавського Олександра Миколайовича. Нещодавно йому виповнилося 63 роки. Сп’янілий від власної безкарності «рускій» вояк обірвав життя близької нам людини, яка все життя намагалася оберегти нас від усіляких лих», - написали рідні.

А в середмісті Ірпеня жила мама співачки Світлани Лободи. На цій вулиці зруйновані майже всі будинки. Той, в якому виросла артистка, вистояв, але серйозно пошкоджений. Зруйнована стіна наразі накрита плівкою. Паркан вкритий дірками дірками. Власників вдома немає. Сусіди розповідають, що у березні було тут дуже гаряче.

Усі 8 років, що тривала війна на Донбасі, Світлана Лобода розважала росіян своєю творчістю. Анексії Криму не помічала, війну називала конфліктом. Ба більше, на російському телебаченні розповідала про те, як нацисти в Україні заважають їй жити. І робила це разом зі своєю мамою, Наталею Лободою – депутаткою Ірпінської міськради.

На один із ефірів на російському токшоу запросили представників російського шоубізнесу родом з України. Пані Наталя не лише пригощала гостей тортом, а й разом із донькою розповідала про репресії та націоналістів і слухала монолог рашиста Миколи Баскова про широку російську душу та братання "братніх" народів.

У селі Петропавлівська Борщагівка багато років тому звела собі маєток співачка Таїсія Повалій. Сюди майже не було прильотів, але у Повалій і її сусідів вікна вибиті, дахи зірвані.

Пан Микола тут прожив усе життя, і свій будинок Повалій зводила на його очах, але сусідка йому не подобається. Він намагався відмовити Повалій та її чоловіка Ліхуту від гастролей у Росії, але марно. А коли побачив, що сусідка у розпал війни, 9 травня цього року, співає на сцені у Москві, взагалі обурився.

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У житловому будинку у Києві, на проспекті Лобановського жили рідні Нестора Шуфрича - депутата вже забороненої проросійської партії. Сам він на цю подію ніяк не відреагував.

Але російська ракета, вартістю шість із половиною мільйонів доларів, зруйнувала кілька квартир - старший син Шуфрича Олександр у соцмережі виклав допис, що живе разом із донькою, відповідно онукою депутата, саме в цьому будинку. Допис був російською, але з проукраїнським посилом – «Українці! Тримаємося разом».

У кінці березня Державна служба з надзвичайних ситуацій викладає світлини пожежі приватного будинку в Дарницькому районі столиці.

Але згодом стало відомо - збита рашистська ракета впала на території садиби колишнього прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна. Два роки тому він ненадовго очолював тристоронню контактну групу. І відзначився тим, що під час засідання комітету Верховної Ради заявив, що не бачить росіян на сході України.

Село Мощун стало справжнім форпостом на шляху окупанта до столиці, тут майже усе зруйноване. Але серед небагатьох будинків, що встояли, - маєток головного комуніста Петра Симоненка. Там наразі живе його старший син від першого шлюбу.

Цілим і неушкодженим залишився і будинок колишньої "регіоналки" Ганни Герман у Гореничах. Хоча на початку весни тут тривали серйозні бої, і поряд із домом політикині - чимало зруйнованих будинків.

Вдома у панні Ганни хтось є, на подвір'ї стоїть машина. Але на дзвінок ніхто не вийшов. Сама Герман була у столиці, вже коли Київську область звільнили від рашистів. Її бачили на прощанні з першим українським президентом Леонідом Кравчуком.

"Рускій мір" знищив і мисливський маєток президента-втікача Януковича на березі Київського водосховища. В охоронній зоні Дніпровсько-Тетерівського заповідника на Київщині він опинився під вогнем окупантів і згорів вщент.

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