Знаменитій навідниці "Принцесці" таки дозволили пофарбувати САУ в рожевий

Військова навідниця, а в мирному житті тіктокерка під ніком «Принцеска» викладає в соцмережі свою роботу по знищенню ворога і цим прославилась чи не на увесь світ.

23-річна білявка, метр шістдесят зростом, мати двох дітей - така вона, конотопська навідниця самохідної артилерійської установки, що підірвала Мережу. Тетяна Чубар воює в 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського і нещодавно отримала підвищення, тепер вона командир гармати, про це вона сама розповіла в ТСН.

Дівчина каже, що тепер на ній ще більше відповідальності. Адже у новій команді 4 чоловіків, за яких вона відповідає. Тетяна каже, що бувають конфлікти, але їх швидко залагоджують.

Та хизується вона своїм ще одним досягненням, їй дозволили здійснити мрію і пофарбувати бойову машину у рожевий колір, щоправда поки лише в середині. Для цього вона вже і купила фарбу.

Тетяна каже, що часу собою займатись тепер ще більше бракує, але для своєї сторінки в соцмережах ще має у запасі відео. А от плани на майбутнє щодо пошуків майбутнього обранця Тетяна відкладає. Хоча каже, що пишуть потенційних наречених дуже багато, додаються в друзі, скидують фотографії, але зараз не час. "Закінчимо війну і будемо щось думати", - каже Таня.

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