Знаменитий "руйнівник міфів" Гайнеман підтримав Україну і дав чіткі інструкції окупантам: відео

Своє звернення Гайнеман розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.

Ексведучий культового американського телешоу "Руйнівники міфів" (MythBusters) Джеймі Гайнеман висловив свою підтримку українцям, які уже десяту добу чинять спротив збройним силам Російської Федерації, що вдерлися на територію нашої країни на намагаються нищити наші міста.

З цього приводу він записав відео, яке широко розійшлося в соцмережах і було зокрема опубліковане на офіційному Twitter-акаунті України.

Своє звернення Гайнеман розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене по телевізору. Мені треба дещо сказати... Російський військовий корабель, іди нах*й!" - сказав він.

Після цього Гайнеман перейшов на англійську і дав чіткі інструкції російським окупантам: "Російські солдати, ви повинні просто йти додому. Просто йти додому. Ви знаєте, що ви робите неправильно".

На завершення екстелеведучий похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, заявивши: "Українці – молодці!".

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83 — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022

Нагадаємо, що підтримку Україні раніше уже висловили, зокрема, легендарні рок-музиканти Мік Джаггер та Пол Маккартні.

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