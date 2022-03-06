Знайдемо кожну сволоту і покараємо тих, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі - Зеленський

Знайдемо кожну сволоту і покараємо тих, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі - Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не пробачить, не забуде криваві події, вчинені російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілів, бомбардувань та вбивств українців, понесе жорстоке покарання.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 6 березня.

"Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могил", - сказав Зеленський.