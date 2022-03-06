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Знайдемо кожну сволоту і покараємо тих, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі - Зеленський

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Знайдемо кожну сволоту і покараємо тих, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі - Зеленський

Associated Press

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не пробачить, не забуде криваві події, вчинені російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілів, бомбардувань та вбивств українців, понесе жорстоке покарання. 

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 6 березня. 

"Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могил", - сказав Зеленський.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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