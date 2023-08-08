"Знайдемо місце, де шов розійдеться": учасники контрнаступу розповіли про нього NYT

У ЗСУ зазначають – помилково було думати, що контрнаступ буде швидким і легким, однак вода камінь точить.

Задіяні в контрнаступі нові українські бригади оцінюють операцію як успішну, однак наголошують, що "це не спринт, а марафон", тож події розгортаються не так швидко, як багато хто очікував.

Про це йдеться у репортажі The New York Times, чиї журналісти провели два тижні з військовослужбовцями залучених до контрнаступу бригад.

Так, репортери відвідали кілька бригад морської піхоти – дві з них нещодавно сформовані – які діють на одній з ділянок фронту на півдні. Повідомляється, що нові бригади, навчені та оснащені за стандартами НАТО, відрізняються від багатьох інших українських підрозділів.

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У матеріалі йдеться, що командири нових бригад – здебільшого досвідчені бійці, а дехто з них є кадровими офіцерами, як-от підполковник Олександр, який пройшов відповідну підготовку у США.

Як бійці ЗСУ оцінюють контрнаступ

"Я думаю, що все йде добре. Багато хто думав, що все буде дуже швидко і вже восени ми будемо в Криму. Це не спринт, це марафон", – зазначив командир батальйону 37-ї бригади морської піхоти, 28-річний Олександр.

Він додав, що кожен метр землі дається дуже складно.

Командир роти 38-ї бригади 22-річний "Пророк", який провів успішний наступ на південному фронті, зазначив, що головне – це планування і розвідка. Командир розповів, що окупанти були настільки пов’язані боями з іншими українськими підрозділами на одному фланзі, що його військам вдалося звільнити територію з мінімальними втратами.

"Наші командири застосовують дуже зважений підхід. Ворог сильний і хитрий. Тому контрнаступ вимагає ретельної підготовки", – сказав заступник "Пророка" по бригаді, підполковник із позивним "Консул".

Він також наголосив – помилково було думати, що контрнаступ буде швидким і легким

"Поступово ми знайдемо місце, де шов розійдеться", – запевнив "Консул", додавши, що вода камінь точить.

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"І ми будемо робити те саме, крок за кроком. Спочатку це буде маленький струмочок, а потім він перетвориться на річку", — додав підполковник.

Втрати під час контрнаступу

У ЗСУ не публікують інформацію про українські втрати, але Олександр розповів журналістам, що його бригада зазнала великих втрат у перші дні контрнаступу в червні. Військові тоді натрапили на російські мінні поля та зазнали натиску ворожої артилерії й авіаударів.

"Важкі втрати не стали для них шоком. Більшість командирів розповіли, що за 16 місяців боїв їм не раз доводилося бачити, як скорочувалися підрозділи, зокрема і їхні власні", – вказано у матеріалі.

Олександр також розповів, під час звільнення Херсона втрати у його підрозділі були настільки великими, що командир був змушений тричі замінювати особовий склад.

Нагадаємо, як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, ЗСУ на півдні прорвали першу лінію оборони окупантів і захисникам вдається розвинути успіхи на окремих ділянках там.

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