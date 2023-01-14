“Знайдемо всіх причетних до цього терору": Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.

"Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав український лідер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на місці влучання ракети у Дніпрі триває розбір завалів, працюють усі спеціальні служби.

"Боремось за кожну людину, кожне життя", - наголосив Зеленський

Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.

"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - запевнив український лідер.

Нагадаємо, кількість загиблих у багатоквартирному будинку в Дніпрі, в який під час масованої атаки держави-агресорки 14 січня влучила ракета, зросла до 5 осіб.

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