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“Знайдемо всіх причетних до цього терору": Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
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“Знайдемо всіх причетних до цього терору": Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі

Фото: скрин із відео

Український президент закликав світ зупинити кремлівських терористів, які убили мирних жителів українського міста.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.

"Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав український лідер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на місці влучання ракети у Дніпрі триває розбір завалів, працюють усі спеціальні служби. 

"Боремось за кожну людину, кожне життя", - наголосив Зеленський 

Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.

"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - запевнив український лідер.

Нагадаємо, кількість загиблих у багатоквартирному будинку в Дніпрі, в який під час масованої атаки держави-агресорки 14 січня влучила ракета, зросла до 5 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
937
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