“Знайдемо всіх причетних до цього терору": Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі

Український президент закликав світ зупинити кремлівських терористів, які убили мирних жителів українського міста.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.
"Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав український лідер у своєму Telegram-каналі.
За його словами, на місці влучання ракети у Дніпрі триває розбір завалів, працюють усі спеціальні служби.
"Боремось за кожну людину, кожне життя", - наголосив Зеленський
Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.
"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - запевнив український лідер.
Нагадаємо, кількість загиблих у багатоквартирному будинку в Дніпрі, в який під час масованої атаки держави-агресорки 14 січня влучила ракета, зросла до 5 осіб.
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