Знайдені тіла загиблих і деблоковані з шахт тисячі гірників: на Дніпропетровщині долають наслідки “прильотів”

Поранень зазнали і енергетики, адже ворог окрім цього ударив по критичній інфраструктурі області.

Три тисячі гірників опинилися заблокованими у шахтах внаслідок знеструмлень на Дніпропетровщині. Нині усіх вдалося підняти на поверхню, повідомляє очільник області Микола Лукашук, йдеться в ТСН.

Внаслідок масованої російської атаки знеструмило шахти у Павлоградському, Синельниківському та у Криворізькому районах.

Аби вивести шахтарів на поверхню знадобилася рятувальна операція.

У самому Кривому Розі - російська ракета влучила у житловий будинок. Натепер кількість поранених там зросла до 13, відомо про трьох загиблих.Там завершили рятувальну операцію, але продовжують розбирати завали. З-під уламків рятувальники дістали тіла 64-річної жінки та молодого подружжя. До ночі шукали їхнього півторарічного сина, але дива не сталося, дитина теж загинула.

Ще тринадцятеро мешканців поранені - серед них семирічна дівчинка, вона у тяжкому стані.

Поранень зазнали і енергетики, адже ворог окрім цього ударив по критичній інфраструктурі області.

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