"Знайдеться мало держав": нардеп про ідею Зеленського, щоб соцдопомога біженцям надходила до бюджету України

Володимир Зеленський висловив думку, що допомога для біженців у Європі могла б надходити до бюджету України.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD заявив, що фінансова допомога для українських біженців від інших країн може надходити до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.

Депутат Верховної Ради (фракція "Батьківщина"), перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі "Радіо Свобода" наголосив, що уряди країн Європи, які допомагають біженцям з України, орієнтовані на адресну допомогу українцям на своїй території, а не через Київ.

"Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки. Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", – прокоментував Цимбалюк.

Нардеп також додав, що з часом ймовірність того, що родини українських біженців повертатимуться до України, зменшується.

"Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей до навчальних закладів – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", – резюмував Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, Мережу збурили слова Зеленського про соцдопомогу біженцям, яка має надходити до бюджету України.

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