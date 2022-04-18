"Знайдуть задушеним шовковою хусткою": Аваков розповів, що може чекати на Путіна

"Знайдуть задушеним шовковою хусткою": Аваков розповів, що може чекати на Путіна

Аваков каже, що міф про російську армію вже розвалився.

Російський диктатор Володимир Путін, який цинічно напав на Україну і відправив свою армію вбивати мирних людей та нищити інфраструктуру, може загинути від рук свого оточення.

Про це розповів ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише "Сьогодні".

Він припустив, що Путіна можуть знайти вранці задушеним шовковою хусткою або очільник Кремля помре нібито від "хвороби".

Також читайте Путін шукає винних: в Росії точиться війна на смерть між ФСБ та Міноборони

"Міф (про російську армію. — Ред.) розвалився. Ми побачили, що 300 літаків і гелікоптерів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини. Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо тільки, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер від якоїсь хвороби. Або десь його інтернують, як було з Горбачовим. Або з ним буде те саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає", — сказав Аваков.

Колишній голова МВС наголосив, що "не можна протиставляти себе цивілізованому світу".

"Зараз Україна бореться за цивілізований світ. А він (Путін. – Ред.) є зло. А зло скінчиться", – додав Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов сказав, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити тільки повний розгром його армії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.