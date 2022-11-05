"Знаємо, до чого готується ворог": Зеленський відзвітував про чергове засідання Ставки та анонсував хороші новини

Президент України Володимир Зеленський проаналізував ситуацію на усіх напрямках фронту під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 5 листопада.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю", – розповів він.

Також Зеленський обговорив питання постачання українським військовим техніки, боєприпасів, зв'язку та зимових речей.

"Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього й надалі все можливе і неможливе", – додав глава держави.

Крім того, президент анонсував гарні новини.

"Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України", – сказав він.

Нагадаємо, що український президент заявив, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів, а розмови політиків країни-терористки нібито про готовність до перемовин - це брехня.