“Знаємо похвилинно, що відбувалось насправді”: Умєров назвав обставини удару по 128-й бригаді

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що насправді відбувалося під час терористичного удару по 128 бригаді. Наразі все відомо похвилинно.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБР. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути”, — йдеться у повідомленні.

Рустем Умєров написав, що там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити: “Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів”.

В цей час, йдеться у повідомленні, у небі був російський безпілотник-розвідник.

“Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал “ракетна небезпека”. На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було”, — зазначив міністр оборони.

“Слідство у цій справі триває. Зокрема його веде ДБР. Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима”, — написав Умєров.

Що відомо про 128 бригаду

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада боронить Україну від початку війни. 2014-го воювала на Луганщині. Із початком повномасштабного вторгнення — звільняла Херсон. Била ворога під Бахмутом. А на початку 2023-го повернулася на Запорізький напрямок.

Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок цинічної атаки є загиблі та поранені.

Що відомо про втрати бригади, якою ракетою атакував ворог та реакція українського командування — читайте на ТСН.ua.

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