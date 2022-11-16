Знайшлася дружина-колаборантка бойовика Губарєва: стало відомо, що сталось

У Росії знайшли дружину бойовика Павла Губарєва Катерину Губарєву, яка в окупованому Херсоні займала посаду так званої "заступниці голови окупованої Херсонської області". Її арештували на території РФ.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах РФ.

Напередодні бойовик Павло Губарєв, колишній "народний губернатор Донецької області" заявив, що його дружина ще 15 жовтня нібито зникла у тимчасово окупованому Генічеську. Згодом російські пропагандисти повідомили, що дружину бойовика затримали в Росії за "розкрадання мінімум 60 мільйонів рублів".

Пропагандисти стверджують, що Губарєва хотіла домовитись із своїми кураторами в Москві щодо вкрадених грошей, проте її нібито затримали через корупцію.

Подружжя бойовика та колаборантки Губарєвих: що відомо

У 2014 році на початку російської агресії сепаратист Павло Губарєв проголосив себе "народним губернатором Донеччини". Проте вже згодом Росія вирішила позбутись бойовика. Після цього він втік до Росії, проте згодом нібито повернувся до Донецька, де на нього було скоєно напад.

У 2015 році Губарєв розмріявся, що після повернення фейкових "Л/ДНР" до складу України він балотуватиметься на пост народного депутата України.

Губарєв не вперше губить свою дружину. У вересні 2018 року бойовик бідкався, що Губарєва зникла в тимчасово окупованому Донецьку.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України та окупації Херсона Губарєви знову "випливли". На це раз дружина бойовика стала заступницею гауляйтера Херсонщини.

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