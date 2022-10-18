"Знайшли ключик до ППО": Арестович сказав, скільки Росія може кошмарити українців дронами

Арестович розповів, що наша ППО зіткнулася з новою проблемою - нестачею ракет для збивання дронів.

Росіяни "знайшли ключик" до української ППО і хочуть змусити нас вистрілити весь ракетний запас у боротьбі з дронами.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

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Арестович прокоментував масову атаку дроні по Україні 17 жовтня: "У них дальність – тисяча кілометрів, а за деякими даними, і більше. А якщо попутний вітер, а сьогодні був південний і південно-західний вітер, то їм дуже добре летіти".

За попередніми підрахунками, у всій Україні було сьогодні 62 дрони, з них збили 36.

"Неприємна сторона полягає у тому, що вони дуже швидко почали витрачати наш ракетний запас ППО. Бо треба збивати дрони. Вони сьогодні запустили першу хвилю дронів, перенаситили нашу ППО, а потім випустили 16 ракет. 2 чи 3 потрапили у ціль, решта були збиті, але проблема у тому, що наші ракети починають закінчуватися", – каже радник ОП.

Арестович уточнив, що ракети не закінчаться завтра, але сказав, що "це проблема". Ракетами стріляти по дронах він назвав "дурною ідеєю", зокрема через дороговизну.

"Нам потрібна зенітна артилерія. Питання до західних партнерів – встигнуть чи ні. Тому що постріли з зенітної артилерії дешевші дрона, а ракета коштує дорожче за дрон. Тому можна казати, що вони знайшли ключик до нашої ППО, який полягає в тому, щоб змусити нас вистріляти весь ракетний запас у боротьбі з дронами. Перша партія БПЛА була 300, друга партія набагато більше. Усього 2400 штук. Такими темпами навіть по 100 на день маємо місяць активних нальотів", – зазначив радник Офісу президента.

Він припустив, що росіяни ще "два-три місяці можуть кошмарити українців безпілотниками у такому режимі, як сьогодні".