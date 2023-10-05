Знайшли секретні позиції: партизани пробралися просто до окопів росіян у Криму (відео)

Партизани знайшли секретні позиції та вогневі точки окупантів у Криму і пробралися просто до лігва загарбників.

Партизани пробралися до оборонних рубежів окупантів біля Феодосії на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти успішно проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморський, недалеко від Феодосії. Окупанти активно проводять роботи з риття окопів і розміщення так званих "зубів дракона", - кажуть партизани.

За їхніми словаами, було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму.

"Наші агенти активно працюють над аналізом і виявленням слабких місць в оборонних позиціях противника", - кажуть партизани.

Партизани пробралися просто до окопів росіян у Криму: відео

Нагадаємо, біля тимчасово окупованого Сімферополя партизани виявили секретний військовий склад російських військ. Його обладнали на занедбаній овочебазі у скелі.

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