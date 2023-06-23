Знайшли шляхи відходу: як колаборанти і окупанти реагують на удар по Чонгарському мосту

Зазначається, що місцеві колаборанти та окупанти вивезли свої сім’ї на територію РФ ще раніше. Кожних вихідних вони виїздять до сімей на Кубань.

Удари по Чонгарському мосту викликали паніку в Криму, а тому окупанти і місцеві колаборанти шукають собі шляхи для втечі.

Про це розповів заступник постійної представниці президента України в Криму Денис Чистіков, передає Радіо Свобода.

За його словами, окупанти почала заспокоювати колаборантів у північному Криму, передусім у Джанкої.

Фото: Google Maps

"Частина родин у Джанкої – це родини військовослужбовців і службовців ФСБ та інших служб, які працюють на пунктах пропуску в Джанкої. Вони також почали обговорювати, що починають хвилюватися за своїх рідних і що місцеперебування на пунктах пропусках є небезпечним. У тому числі й перевізники, які працюють і є місцевими в Джанкої – також рідні почали хвилюватися, що буде надалі з ними", – сказав Чистіков.

Заступник представниці президента в АР Криму наголосив, що ЗСУ завдають ударів виключно по логістичних мережах російської армії, аби обмежити постачання зброї та живої сили, а не не по цивільній інфраструктурі.

Настрої в Криму

За словами Чистікова, місцеві колаборанти та окупанти вивезли свої сім’ї на територію Росії ще раніше.

"Колаборанти й громадяни Росії, які працювали на території окупованого Криму, вже знайшли собі шляхи відходу. Зокрема, відомо, що в п’ятницю (16 червня. – Ред) після обіду великі черги на Кримському мосту, і в понеділок в першій половині дня також великі черги, але вже з Краснодарського краю до Криму. Оскільки колаборанти та громадяни Росії вивезли свої родини вже на територію Краснодарського краю й Ростовської області і на вихідні їздять до них відпочивати", – пояснив він.

Також чиновник додав, що окупаційна "влада" півострова не дозволяє так званим "посадовцям" звільнятися, погрожуючи кримінальними справами або мобілізацією.

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму. Саме цим шляхом росіяни перевозили зброю та техніку на фронт.

У ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту і заявили, що "далі буде".

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, мета удару по Чонгарському мосту – знищення логістичного забезпечення окупантів озброєнням і військовою технікою.

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