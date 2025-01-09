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Знайшли свою "ганчірку" в смітнику: окупанти проводять масові обшуки у Генічеську серед українців

Знайшли свою "ганчірку" в смітнику: окупанти проводять масові обшуки у Генічеську серед українців

Військові РФ / Фото: Getty Images

Особливо прискіпливо перевіряють молодь та студентів.

На ТОТ Херсонщини загарбники проводять обшуки в місті Генічеськ через знайдений прапор РФ у смітнику.

Про це повідомили аткивісти руху "Жовта стрічка" в Telegram.

"У тимчасово окупованому Генічеську росіяни проводять масові обшуки, особливо серед молоді та студентів, які повернулися додому на канікули", – йдеться у повідомленні.

Активісти руху повідомляють, що загарбники перевіряють телефони, ноутбуки, шукають "докази нелояльності". Причиною таких дій став знайдений у сміттєвому баку російський прапор.

Нагадаємо, кремлівський режим від 5 лютого запроваджує на тимчасово окупованих територіях України заборону на одруження місцевим мешканцям, які не отримали паспорти РФ.

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