Знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва"

Полковник Михайло Матюшенко загинув у бою над Чорним морем ще у червні, його довго шукали.

Знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка, який очолював "Привидів Києва" і загинув у бою над Чорним морем.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

"Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був з Бучі і загинув у небі над Чорним морем", – зазначив міський голова.

За словами мера, льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

Матюшенко був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку.

"Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний "Дід" – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі.

Із приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. А значить, всі пілоти із "Київських привидів" поверталися живими", – сказав мер.

"В одну із ночей "Дід" кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують один з епізодів побратими.

Згодом льотчик вирішив посилити південний та східний фронти: "Коли "Дід" дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція".

Мер Бучі повідомив, що для Матюшенка це була остання місія. Герой не повернувся з чергового вильоту, його довго шукали – і сьогодні його тіло вирушає додому.

Прощання відбудеться в понеділок, 3 жовтня о 14 годині, на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1.

Нагадаємо, у статті у The Times стверджувалося, що легендарний "Привид Києва" – це Герой України майор Степан Тарабалка. Командування Повітряних сил у відповідь пояснило, що "Привид Києва" - це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ПС, які захищають небо столиці.

Раніше повідомлялося, що 30 вересня ЗСУ "мінуснули" ворожий гелікоптер, штурмовик і 5 іранських "мопедів".

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