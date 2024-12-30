Знайшли вбивцю жінки з червоним манікюром із Бучі: він продовжує воювати проти України

Правоохоронці встановили, що 29-річний Артем Тарєєв, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітрянодесантних військ РФ, віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являлися в районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної в Бучі 5 березня 2022 року.

Російський командир Артем Тарєєв, якого вважають причетним до вбивства жительки Бучі Ірини Фількіної, досі перебуває на фронті.

Про це його сестра Вікторія розповіла російському телеканалу "Дождь".

Жінка каже, що не дивиться новин і "не бачить сенсу" коментувати розслідування. Також вона додала, що Тарєєв не відповідає на дзвінки, бо перебуває на передовій.

Водночас донька Ірини Фількіної, Ольга, наголосила, що не відчує полегшення, доки винних у злочині не буде покарано.

"Я б хотіла, щоб він і його товариші по службі пережили той самий біль, якого вони завдали", – сказала вона.

Правоохоронці встановили, що 29-річний Артем Тарєєв, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітрянодесантних військ РФ, віддав наказ стріляти по всіх цивільних, які з’являлися в районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної в Бучі 5 березня 2022 року.

Російські військові відкрили вогонь по Ірині Фількіній, яка їхала на велосипеді, випустивши в неї щонайменше 15 куль. Після того, як українські військові й журналісти зайшли до Бучі та стали свідками наслідків різанини, яку вчинили там росіяни, світлини з колись затишного містечка під Києвом облетіли весь світ. Одне з них – фото руки з яскраво-червоним манікюром.