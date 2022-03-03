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"Знайте, во всем виновата Россия!": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з потопленого окупантами судна

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"Знайте, во всем виновата Россия!": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з потопленого окупантами судна

Фото: скріншот із відео

Загарбники затопили цивільний корабель під прапором Панами.

Українські прикордонники опублікували аудіо-повідомлення одного з членів екіпажу, який зазначив, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" був підстрелений російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Обстрілом з російського військового корабля затоплений суховантаж «HELT», який загарбники взяли в заручники позавчора. Наразі ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з предстпвником судновласника", - йдеться в повідомленні.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа. Тим часом суховантаж повністю затонув.

"Проводити рятувальну операцію погрозами відкриття вогню перешкоджає корабель ВМФ РФ", - зазначили в ДПСУ.

Як повідомлялось, з початку російського вторгнення в Україну, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники. Крім того, у заручниках загарбників залишаються 3 цивільні судна, які не можуть рухатися через погрозу від росіян щодо застосування зброї. Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

 

 

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