"Знайте, во всем виновата Россия!": прикордонники оприлюднили повідомлення боцмана з потопленого окупантами судна

Загарбники затопили цивільний корабель під прапором Панами.

Українські прикордонники опублікували аудіо-повідомлення одного з членів екіпажу, який зазначив, що цивільний корабель під прапором Панами "Helt" був підстрелений російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Обстрілом з російського військового корабля затоплений суховантаж «HELT», який загарбники взяли в заручники позавчора. Наразі ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з предстпвником судновласника", - йдеться в повідомленні.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они", - таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа. Тим часом суховантаж повністю затонув.

"Проводити рятувальну операцію погрозами відкриття вогню перешкоджає корабель ВМФ РФ", - зазначили в ДПСУ.

Як повідомлялось, з початку російського вторгнення в Україну, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники. Крім того, у заручниках загарбників залишаються 3 цивільні судна, які не можуть рухатися через погрозу від росіян щодо застосування зброї. Наразі 6 членів екіпажу, з яких 2 росіянина і 4 українців, врятовано і доставлено на берег.